Никита Кучеров возглавил таблицы снайперов и бомбардиров НХЛ

Встреча, которая проходила на "Пи-Эн-Си-Арене" в Каролине, завершилась со счётом 8:2 в пользу "Тампы". Россиянин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. Для него этот матч стал лучшим в карьере за рубежом. Хоккеист набрал 35 очков и возглавил таблицу бомбардиров. Теперь в гонке снайперов он занимает первое место с 15 голами.