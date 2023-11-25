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25 ноября, 10:07

Никита Кучеров возглавил таблицы снайперов и бомбардиров НХЛ

<p>Обложка © ТАСС / АР / John Minchillo</p>

Обложка © ТАСС / АР / John Minchillo

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров выбился в лидеры в списках бомбардиров и снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила на "Пи-Эн-Си-Арене" в Каролине, завершилась со счётом 8:2 в пользу "Тампы". Россиянин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. Для него этот матч стал лучшим в карьере за рубежом. Хоккеист набрал 35 очков и возглавил таблицу бомбардиров. Теперь в гонке снайперов он занимает первое место с 15 голами.

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А ранее Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ. Это произошло благодаря дублю в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" в регулярном чемпионате (4:1). Первая шайба прервала безголевую серию, а вторая в пустые ворота помогла повторить достижение канадца — у обоих по 56 таких голов.

Александра Мышляева
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