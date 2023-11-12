Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в Национальной хоккейной лиге.

Это произошло благодаря дублю в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" в регулярном чемпионате (4:1). Первая шайба прервала безголевую серию, а вторая в пустые ворота помогла повторить достижение канадца — у обоих по 56 таких голов.