Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в Национальной хоккейной лиге.
Это произошло благодаря дублю в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" в регулярном чемпионате (4:1). Первая шайба прервала безголевую серию, а вторая в пустые ворота помогла повторить достижение канадца — у обоих по 56 таких голов.
Напомним, теперь в активе Александра Овечкина 826 шайб за карьеру в НХЛ. До рекорда Гретцки, забросившего за карьеру 894 шайбы, — 68 голов.
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X / CapitalsPR