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12 ноября, 02:40

Кузнецов помог Овечкину прервать безголевую серию

Овечкин забросил 825-ю шайбу в НХЛ и сократил разрыв с Гретцки до 69 голов

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Нью‑Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги до 69 голов.

Овечкин забросил 825-ю шайбу в НХЛ. Видео © X / Washington Capitals

Форвард открыл счёт на 10-й минуте и таким образом прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб. Это 825-я шайба 38-летнего россиянина, занимающего второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ (у Уэйна Гретцки 894). Ассистировал Овечкину его соотечественник Евгений Кузнецов.

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Напомним, предыдущий гол спортсмена принёс клубу победу над "Нью-Джерси Дэвилз" в выездном матче со счётом 6:4. Это была вторая шайба Овечкина в текущем сезоне чемпионата.

Обложка ©

X / CapitalsPR

Лариса Сафронова
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