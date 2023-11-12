Кузнецов помог Овечкину прервать безголевую серию

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Нью‑Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги до 69 голов.

Овечкин забросил 825-ю шайбу в НХЛ. Видео © X / Washington Capitals

Форвард открыл счёт на 10-й минуте и таким образом прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб. Это 825-я шайба 38-летнего россиянина, занимающего второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ (у Уэйна Гретцки 894). Ассистировал Овечкину его соотечественник Евгений Кузнецов.