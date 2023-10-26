Овечкину осталось 70 голов до рекорда Гретцки

Выступающий за "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин забросил вторую шайбу в текущем сезоне чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гол спортсмена принёс клубу победу над "Нью-Джерси Дэвилз" в выездном матче со счётом 6:4.

Авторами голов в составе победителей стали Энтони Манта, Дилан Строум, оформивший дубль, Сонни Милано и Коннор Макмайкл. Точку в противостоянии поставил Александр Овечкин, который также записал в актив один асист.

Этот гол стал для отечественного хоккеиста 824-м в НХЛ. Рекорд по данному показателю удерживает канадец Уэйн Гретцки — он забросил 894 шайбы.