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26 октября, 02:55
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Овечкину осталось 70 голов до рекорда Гретцки

Овечкин забил 824-й гол в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Выступающий за "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин забросил вторую шайбу в текущем сезоне чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гол спортсмена принёс клубу победу над "Нью-Джерси Дэвилз" в выездном матче со счётом 6:4.

Авторами голов в составе победителей стали Энтони Манта, Дилан Строум, оформивший дубль, Сонни Милано и Коннор Макмайкл. Точку в противостоянии поставил Александр Овечкин, который также записал в актив один асист.

Этот гол стал для отечественного хоккеиста 824-м в НХЛ. Рекорд по данному показателю удерживает канадец Уэйн Гретцки — он забросил 894 шайбы.

Овечкин открыл счёт голам в сезоне НХЛ

Овечкин открыл счёт голам в сезоне НХЛ

А самую первую шайбу в этом сезоне НХЛ тоже забил россиянин. Речь идёт о форварде клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никите Кучерове. Его суммарный актив составляет 644 гола.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aleksandrovechkinofficial

Илья Пушкарев
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