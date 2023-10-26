Овечкину осталось 70 голов до рекорда Гретцки
Овечкин забил 824-й гол в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки
Выступающий за "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин забросил вторую шайбу в текущем сезоне чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гол спортсмена принёс клубу победу над "Нью-Джерси Дэвилз" в выездном матче со счётом 6:4.
Авторами голов в составе победителей стали Энтони Манта, Дилан Строум, оформивший дубль, Сонни Милано и Коннор Макмайкл. Точку в противостоянии поставил Александр Овечкин, который также записал в актив один асист.
Этот гол стал для отечественного хоккеиста 824-м в НХЛ. Рекорд по данному показателю удерживает канадец Уэйн Гретцки — он забросил 894 шайбы.
А самую первую шайбу в этом сезоне НХЛ тоже забил россиянин. Речь идёт о форварде клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никите Кучерове. Его суммарный актив составляет 644 гола.
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