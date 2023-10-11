Россиянин Никита Кучеров стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ

В новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заброшена первая шайба. Её автором стал российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.

Россиянин забросил шайбу на 10-й минуте домашней встречи с хоккейной командой "Нэшвилл Предаторз". Ему ассистировали Виктор Хедман и Брэйден Пойнт. Всего за карьеру в НХЛ 30-летний Кучеров провёл 644 матча, в которых записал в свой актив 276 голов и 453 результативные передачи.