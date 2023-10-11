Регион

Уведомления отключены

11 октября, 01:11

Россиянин Никита Кучеров стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ

Российский форвард "Тампы" Кучеров стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ

<p>Хоккеист Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP / John Minchillo</p>

Хоккеист Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP / John Minchillo

В новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заброшена первая шайба. Её автором стал российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.

Россиянин забросил шайбу на 10-й минуте домашней встречи с хоккейной командой "Нэшвилл Предаторз". Ему ассистировали Виктор Хедман и Брэйден Пойнт. Всего за карьеру в НХЛ 30-летний Кучеров провёл 644 матча, в которых записал в свой актив 276 голов и 453 результативные передачи.

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Ранее канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Джордан Уил заявил, что не намерен иметь дело с НХЛ. По его словам, она "не очень благосклонна" к игрокам его возрастной группы.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • НХЛ
  • Никита Кучеров
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров