Россиянин Никита Кучеров стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ
Российский форвард "Тампы" Кучеров стал автором первой шайбы в новом сезоне НХЛ
Хоккеист Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP / John Minchillo
В новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заброшена первая шайба. Её автором стал российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров.
Россиянин забросил шайбу на 10-й минуте домашней встречи с хоккейной командой "Нэшвилл Предаторз". Ему ассистировали Виктор Хедман и Брэйден Пойнт. Всего за карьеру в НХЛ 30-летний Кучеров провёл 644 матча, в которых записал в свой актив 276 голов и 453 результативные передачи.
Ранее канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Джордан Уил заявил, что не намерен иметь дело с НХЛ. По его словам, она "не очень благосклонна" к игрокам его возрастной группы.