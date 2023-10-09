Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал одним из двух лидеров списка самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в сезоне 2023/2024. В предстоящем сезоне 38-летний игрок получит 17,5 млн долларов, из которых 12,5 — по контракту, а пять заработает за "пределами льда", сообщает Forbes.

По данным СМИ, столько же достанется 28-летнему канадскому нападающему "Колорадо Эвеланш" Натану Маккиннону ($16,5 млн + $1 млн). На третьей позиции в рейтинге находится его соотечественник Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз" — он в общей сложности получит 16 млн долларов. На четвёртой строчке расположился чех Давид Пастрняк из "Бостон Брюинз" ($13,8 млн). Пятое место занял российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов (13 млн долларов). В десятке также Дуги Хэмилтон из "Нью-Джерси", Сет Джонс из "Чикаго", Алекс Пьетранжело из "Вегаса", Адам Фокс из "Нью-Йорк Рейнджерс", Тимо Майер из "Нью-Джерси" и Зак Веренски из "Коламбуса".