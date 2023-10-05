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5 октября, 13:17

"Осточертели": Канадский хоккеист "Динамо" пожаловался на закулисные игры в НХЛ

Канадский нападающий "Динамо" Уил заявил, что не хочет возвращаться в НХЛ

Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Джордан Уил заявил, что не намерен иметь дело с НХЛ. По его словам, она "не очень благосклонна" к игрокам его возрастной группы. Спортсмен указал, что нашёл своё место в столичной команде.

"В "Динамо" у меня всё отлично, в Казани всё было отлично. Здесь провожу много времени на льду, мне не приходится думать о политике НХЛ. Вот что я люблю в КХЛ — если ты играешь хорошо, то будешь играть. Независимо от того, кто ты", — сказал Уил в беседе с "Чемпионатом".

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По словам хоккеиста, в КХЛ нет никаких закулисных игр, которые ему "осточертели" в Северной Америке. Известно, что Уилу 31 год. Ранее он играл за "Ак Барс", а летом 2022 года присоединился к московскому клубу. До переезда в Россию он выступал за клубы НХЛ "Лос-Анджелес", "Филадельфию", "Аризону" и "Монреаль".

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства хоккеисту Кэмерону Ли, который родился в Канаде, но играет за хабаровский клуб "Амур". Ли подписал контракт в прошлом году.

Обложка ©

Getty Images / Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket

Илья Суриков
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