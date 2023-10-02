"Сочи" победил СКА в КХЛ впервые с 2017 года

Хоккейный клуб "Сочи" обыграл петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 5:4.

Шайбами в составе победителей отметились Матвей Мичков (5-я минута), Амир Гараев (29, 56), Никита Феоктистов (39), Кирилл Рассказов (60). У СКА забивали Арсений Грицюк (4, 57), Василий Глотов (45) и Алекс Гальченюк (60).

Это первая победа "Сочи" над СКА в КХЛ с 8 декабря 2017 года, когда сочинцы дома победили со счётом 2:1. Всего же это четвёртая победа "Сочи" над СКА за 23 игры.