Ковальчук взял две недели на раздумья о продолжении карьеры в "Спартаке"

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук решает вопрос о продолжении карьеры и возможном подписании контракта со столичным клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом он рассказал РИА "Новости".

"Надо взвесить все за и против, у меня давно не было соревновательной практики, хотя я постоянно тренируюсь. Займёт некоторое время, чтобы подготовить себя и помочь команде. Думаю, пройдёт пара недель максимум — и будет решение", — пояснил он.

40-летний спортсмен ранее играл за омский "Авангард", но завершил с ним сотрудничество в 2021 году. Свою карьеру хоккеист начинал со "Спартака", а в 2001 году уехал в Национальную хоккейную лигу. Ковальчук — чемпион Олимпийских игр в 2018 году, а также дважды выигрывал в мировых первенствах в составе сборной РФ.