Сына Ильи Ковальчука вызвали в сборную России по футболу

Старшего сына олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука — Филиппа — вызвали в сборную России по футболу для игроков не старше 14 лет. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команда, которую тренирует Владимир Волчек, поучаствует в турнире развития УЕФА. С 3 по 8 октября он пройдёт в Белоруссии. В соревнованиях примут участие сборные России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Филиппу Ковальчуку сейчас 14 лет, с 2019 года он занимается в футбольной академии бразильского "Сан-Паулу".