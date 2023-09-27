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27 сентября, 15:00

Сына Ильи Ковальчука вызвали в сборную России по футболу

Сына хоккеиста Ильи Ковальчука вызвали в юношескую сборную России по футболу

<p>Филипп Ковальчук. Обложка © Сайт ФК <a href="https://www.corinthians.com.br/noticias/filho-de-lenda-do-hoquei-treina-nas-categorias-de-base-do-futsal-do-timao" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Коринтианс"</a></p>

Филипп Ковальчук. Обложка © Сайт ФК "Коринтианс"

Старшего сына олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука — Филиппа — вызвали в сборную России по футболу для игроков не старше 14 лет. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команда, которую тренирует Владимир Волчек, поучаствует в турнире развития УЕФА. С 3 по 8 октября он пройдёт в Белоруссии. В соревнованиях примут участие сборные России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Филиппу Ковальчуку сейчас 14 лет, с 2019 года он занимается в футбольной академии бразильского "Сан-Паулу".

Сборные Швеции по футболу не будут играть с российскими юношескими командами

Сборные Швеции по футболу не будут играть с российскими юношескими командами

Ранее Лайф сообщал, что УЕФА разрешила юношеским сборным России играть на своих турнирах под эгидой ассоциации. Причём и женские, и мужские команды будут проводить игры без флага, гимна, национальной символики и только за пределами РФ.

Наталья Исакова
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