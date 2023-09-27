Сына Ильи Ковальчука вызвали в сборную России по футболу
Сына хоккеиста Ильи Ковальчука вызвали в юношескую сборную России по футболу
Филипп Ковальчук. Обложка © Сайт ФК "Коринтианс"
Старшего сына олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука — Филиппа — вызвали в сборную России по футболу для игроков не старше 14 лет. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Команда, которую тренирует Владимир Волчек, поучаствует в турнире развития УЕФА. С 3 по 8 октября он пройдёт в Белоруссии. В соревнованиях примут участие сборные России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.
Филиппу Ковальчуку сейчас 14 лет, с 2019 года он занимается в футбольной академии бразильского "Сан-Паулу".
Ранее Лайф сообщал, что УЕФА разрешила юношеским сборным России играть на своих турнирах под эгидой ассоциации. Причём и женские, и мужские команды будут проводить игры без флага, гимна, национальной символики и только за пределами РФ.