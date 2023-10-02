Белорусского хоккеиста Романова арестовали в перерыве матча в США
Обложка © Getty Images / Tony Marshall
Полиция США прямо во время матча Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) арестовала Егора Романова — белоруса, играющего на позиции защитника в "Нью-Гэмпшир Маунтин Кингз". Об этом пишет The Tribune Democrat со ссылкой на пресс-службу команды.
Спортсмена задержали из-за непогашенного ордера на арест, выданного два года назад. Тогда он выступал за юниорский клуб "Эсмарк Старз", ему предъявили обвинение в наезде на автомобиле при отягчающих обстоятельствах. За "Нью-Гэмпшир" Романов успел выступить лишь в четырёх встречах.
Лайф писал, что хоккеист СКА Марат Хайруллин угодил в больницу после попадания шайбы в челюсть во время регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской "Сибирью". По словам главного тренера команды Романа Ротенберга, "так бывает".