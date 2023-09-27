Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 17:53

"Это хоккей": Игрок СКА угодил в больницу после попадания шайбы в челюсть

Хоккеиста СКА Хайруллина доставили в больницу после попадания шайбы в челюсть

27-летнего хоккеиста СКА Марата Хайруллина доставили в больницу после того, как ему попали шайбой в челюсть в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской "Сибирью". Об этом сообщил главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг в ходе пресс-конференции.

Хоккеисту СКА Хайруллину шайба попала в челюсть во время матча с "Сибирью". Видео © YouTube / КХЛ

"Хайруллина отвезли в больницу, сделаем КТ. Надеемся, что всё будет хорошо, но в таких случаях лучше не рисковать. Шайба попала в челюсть, но так бывает, это хоккей", — отметил он.

Отметим, что встреча состоялась сегодня в Новосибирске и завершилась со счётом 3:0 в пользу СКА.

СКА победил в КХЛ впервые с 4 сентября

СКА победил в КХЛ впервые с 4 сентября

Ранее Лайф писал, что шайба пробила защиту маски и повредила глаз чешскому вратарю "Били Тигржи" Даниэлю Кралу. После инцидента игру остановили, а спортсмена госпитализировали.

Обложка ©

VK / ХК СКА

Никита Осипов
  • Новости
  • ХК СКА
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров