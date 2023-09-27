"Это хоккей": Игрок СКА угодил в больницу после попадания шайбы в челюсть

27-летнего хоккеиста СКА Марата Хайруллина доставили в больницу после того, как ему попали шайбой в челюсть в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской "Сибирью". Об этом сообщил главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг в ходе пресс-конференции.

Хоккеисту СКА Хайруллину шайба попала в челюсть во время матча с "Сибирью". Видео © YouTube / КХЛ

"Хайруллина отвезли в больницу, сделаем КТ. Надеемся, что всё будет хорошо, но в таких случаях лучше не рисковать. Шайба попала в челюсть, но так бывает, это хоккей", — отметил он.