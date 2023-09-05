Шайба пробила маску и рассекла глаз чешскому вратарю Кралу

Вратарь чешского хоккейного клуба "Били Тигржи" Даниэль Крал получил серьёзную травму во время матча со швейцарским "Амбри-Пиотта" (1:3). Как рассказали в пресс-службе команды, шайба пробила защиту маски и рассекла глаз спортсмену.

В результате сильного броска соперника по воротам шайба пробила решётку на защитной маске Крала и повредила ему глаз. После инцидента игру остановили, а вратаря госпитализировали.

"В последний момент передо мной увернулся игрок, выстрел попал мне прямо в самую большую дыру в маске и остановился недалеко от глаза. Сначала даже не знал, что это шайба. Я был совершенно не в себе и думал, что меня кто-то ударил. Немного сориентировался после того, как ребята сняли с меня маску. Я замер, потому что не мог видеть", — признался спортсмен.

На опубликованных пресс-службой команды снимках можно увидеть, что глаз чешского хоккеиста заплыл, а вокруг него образовалась большая рана. По предварительным данным, сам глаз не получил сильных повреждений, однако Кралу предстоят дополнительные обследования.