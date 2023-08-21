Футболист сборной России устроил ДТП с Gelandewagen в Самаре

Нападающий сборной России по футболу и форвард ФК "Крылья Советов" Владимир Писарский попал в аварию в Самаре. Об этом сообщает SHOT, публикуя фото с места ДТП.

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло на Ново-Садовой улице. Около ЖК "Звезда" футболист за рулём люксового спорткара Mercedes GT63 AMG влетел в "гелендваген". Спортсмен не пострадал, однако его автомобиль сильно раскурочило. В результате аварии на дороге скопилось много машин, образовался затор.