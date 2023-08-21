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21 августа, 13:35

Футболист сборной России устроил ДТП с Gelandewagen в Самаре

Нападающий сборной РФ и форвард "Крыльев Советов" Писарский попал в ДТП в Самаре

<p>Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55866" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Обложка © t.me / SHOT

Нападающий сборной России по футболу и форвард ФК "Крылья Советов" Владимир Писарский попал в аварию в Самаре. Об этом сообщает SHOT, публикуя фото с места ДТП.

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT

Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло на Ново-Садовой улице. Около ЖК "Звезда" футболист за рулём люксового спорткара Mercedes GT63 AMG влетел в "гелендваген". Спортсмен не пострадал, однако его автомобиль сильно раскурочило. В результате аварии на дороге скопилось много машин, образовался затор.

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Кстати, пару месяцев назад нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский женился на девушке, которой сделал предложение прямо во время матча 11-го тура чемпионата России. На тот момент спортсмен ещё выступал за "Оренбург" и носил фамилию Сычевой.

Николь Вербер
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