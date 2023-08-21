Футболист сборной России устроил ДТП с Gelandewagen в Самаре
Нападающий сборной РФ и форвард "Крыльев Советов" Писарский попал в ДТП в Самаре
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Обложка © t.me / SHOT
Нападающий сборной России по футболу и форвард ФК "Крылья Советов" Владимир Писарский попал в аварию в Самаре. Об этом сообщает SHOT, публикуя фото с места ДТП.
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский за рулём Mercedes въехал в "гелик" в Самаре. Фото © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, всё произошло на Ново-Садовой улице. Около ЖК "Звезда" футболист за рулём люксового спорткара Mercedes GT63 AMG влетел в "гелендваген". Спортсмен не пострадал, однако его автомобиль сильно раскурочило. В результате аварии на дороге скопилось много машин, образовался затор.
Кстати, пару месяцев назад нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский женился на девушке, которой сделал предложение прямо во время матча 11-го тура чемпионата России. На тот момент спортсмен ещё выступал за "Оренбург" и носил фамилию Сычевой.