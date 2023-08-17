Лайф узнал детали дела баскетболиста Спрыгина, сбежавшего с места ДТП в Москве
На баскетболиста Спрыгина завели четыре протокола после ДТП в Москве
Баскетболист Борис Спрыгин. Обложка © Vk.com / Борька Спрыгин
В отношении 33-летнего баскетболиста Бориса Спрыгина, который за рулём автомобиля Ford Mustang врезался в дерево в Москве, составили четыре административных протокола: за пьяную езду, оставление места ДТП, повреждение дорожных сооружений и вождение автомобиля без страховки.
По данным SHOT, за нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью пассажирки, против баскетболиста также начали административное расследование. В общей сложности Спрыгина ждут штрафы на сумму около 50 тысяч рублей и лишение прав на несколько лет.
Момент ДТП на Подольской улице в Москве. Видео © t.me / SHOT
43-летняя пострадавшая, сидевшая на пассажирском сиденье Ford Mustang, сейчас в больнице с травмами. Если врачи подтвердят у неё тяжкий вред здоровью, то спортсмену будет грозить до двух лет тюрьмы.
Напомним, авария произошла накануне вечером на Подольской улице в Москве. Иномарка врезалась в дерево, после чего водитель сбежал с места ДТП, оставив пострадавшую пассажирку. Выяснилось, что этим водителем был баскетболист Спрыгин. Ему 33 года, он играл за такие команды, как "Приморье-Д", РВК, "Триумф-2" и УНИКС-2. По предварительным данным, в момент ДТП спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Пассажиркой, которая пострадала в аварии, оказалась 43-летняя сожительница друга Спрыгина. Сейчас она в больнице.