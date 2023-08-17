Лайф узнал детали дела баскетболиста Спрыгина, сбежавшего с места ДТП в Москве

В отношении 33-летнего баскетболиста Бориса Спрыгина, который за рулём автомобиля Ford Mustang врезался в дерево в Москве, составили четыре административных протокола: за пьяную езду, оставление места ДТП, повреждение дорожных сооружений и вождение автомобиля без страховки.

По данным SHOT, за нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью пассажирки, против баскетболиста также начали административное расследование. В общей сложности Спрыгина ждут штрафы на сумму около 50 тысяч рублей и лишение прав на несколько лет.

Момент ДТП на Подольской улице в Москве. Видео © t.me / SHOT

43-летняя пострадавшая, сидевшая на пассажирском сиденье Ford Mustang, сейчас в больнице с травмами. Если врачи подтвердят у неё тяжкий вред здоровью, то спортсмену будет грозить до двух лет тюрьмы.