СКА победил в КХЛ впервые с 4 сентября

Петербургский хоккейный клуб СКА прервал пятиматчевую серию поражений, победив "Северсталь" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.

Шайбами отметились Владимир Алистров (16-я минута), Валентин Зыков (37, 51), Александр Никишин (50). Единственный гол гостей на счету Ильи Иванцова (10).

Это первая победа СКА с 4 сентября. С шестью очками клуб идёт на девятом месте в таблице Западной конференции.