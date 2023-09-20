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20 сентября, 19:41

СКА победил в КХЛ впервые с 4 сентября

СКА победил "Северсталь", прервав серию поражений из пяти матчей

Петербургский хоккейный клуб СКА прервал пятиматчевую серию поражений, победив "Северсталь" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1.

Шайбами отметились Владимир Алистров (16-я минута), Валентин Зыков (37, 51), Александр Никишин (50). Единственный гол гостей на счету Ильи Иванцова (10).

Это первая победа СКА с 4 сентября. С шестью очками клуб идёт на девятом месте в таблице Западной конференции.

Чемпион КХЛ проиграл пять из восьми матчей в новом сезоне

Чемпион КХЛ проиграл пять из восьми матчей в новом сезоне

Ранее Лайф рассказывал, что Вадим Шипачёв набрал 758 очков в регулярках КХЛ и побил рекорд Сергея Мозякина. На это форварду "Ак Барса" потребовалось 769 матчей.

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ska.ru

Артур Лапсаков
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