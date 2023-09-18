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18 сентября, 19:42

Чемпион КХЛ проиграл пять из восьми матчей в новом сезоне

ЦСКА дома уступил "Локомотиву" в матче Континентальной хоккейной лиги

ЦСКА проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, потерпев пятое поражение в восьми играх сезона.

Победу армейцы смогли одержать над "Адмиралом" (4:1), "Нефтехимиком" (5:1) и "Спартаком" (3:2, овертайм).

В КХЛ появился новый рекордсмен по набранным очкам

В КХЛ появился новый рекордсмен по набранным очкам

Всего в активе действующего чемпиона ЦСКА семь очков, что позволяет занимать лишь восьмое место в таблице Западной конференции.

Напомним, после поражения в дерби с "Динамо" ЦСКА выдал худший старт в истории. Ранее самым плохим результатом были шесть очков после шести игр в сезонах 2010/11, 2011/12 и 2018/19.

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t.me / ХК ЦСКА Москва

Артур Лапсаков
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