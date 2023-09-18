Чемпион КХЛ проиграл пять из восьми матчей в новом сезоне
ЦСКА дома уступил "Локомотиву" в матче Континентальной хоккейной лиги
ЦСКА проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, потерпев пятое поражение в восьми играх сезона.
Победу армейцы смогли одержать над "Адмиралом" (4:1), "Нефтехимиком" (5:1) и "Спартаком" (3:2, овертайм).
Всего в активе действующего чемпиона ЦСКА семь очков, что позволяет занимать лишь восьмое место в таблице Западной конференции.
Напомним, после поражения в дерби с "Динамо" ЦСКА выдал худший старт в истории. Ранее самым плохим результатом были шесть очков после шести игр в сезонах 2010/11, 2011/12 и 2018/19.
t.me / ХК ЦСКА Москва