Чемпион КХЛ проиграл пять из восьми матчей в новом сезоне

Всего в активе действующего чемпиона ЦСКА семь очков, что позволяет занимать лишь восьмое место в таблице Западной конференции.

Напомним, после поражения в дерби с "Динамо" ЦСКА выдал худший старт в истории. Ранее самым плохим результатом были шесть очков после шести игр в сезонах 2010/11, 2011/12 и 2018/19.