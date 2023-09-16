В КХЛ появился новый рекордсмен по набранным очкам

Нападающий казанского "Ак Барса" Вадим Шипачёв сделал две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Торпедо" и побил рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам.

Нападающий ХК "Ак Барс" Вадим Шипачёв отдал передачу в голе Дмитрия Яшкина и набрал рекордное 757-е очко в регулярках КХЛ. Видео © VK / КХЛ

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев, а 36-летний Шипачёв довёл свой счёт очков в регулярках лиги до 758 (239 заброшенных шайб + 519 голевых передач). На это ему потребовалось 769 матчей. В активе Мозякина 756 (351+405) очков в 685 играх.

Шипачёв ранее выступал за московское "Динамо", СКА, "Северсталь". Он чемпион Олимпийский игр 2018 года, серебряный призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2014 года, серебряный призёр ЧМ-2015, бронзовый — ЧМ-2016 и 2017, обладатель Кубка Гагарина 2015 и 2017 годов. Среди личных достижений стоит отметить звание лучшегобомбардира чемпионата мира 2016 года, участие в пяти Матчах всех звёзд КХЛ, звание лучшего бомбардира и ассистента плей-офф Кубка Гагарина 2015 года и лучшего бомбардира регулярного чемпионата КХЛ сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22. Также Шипачёв удостоен приза "Золотая клюшка" как самый ценный игрок регулярок 2020/21, 2021/22.