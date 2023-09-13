Овечкин ответил политические высказывания легенды чешского хоккея Гашека

Выступающий за "Вашингтон Кэпиталз" российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал политические высказывания именитого чешского вратаря Доминика Гашека. Спортсмен признался, что его не интересуют эти слова.

После начала СВО Гашек начал публично поддерживать санкции и выступать против участия россиян в международных турнирах. Также он раскритиковал НХЛ за сотрудничество со спортсменами из РФ, призвав руководителей хоккейной лиги уйти в отставку.

"Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности", — высказался о ситуации Овечкин в интервью "Известиям".

Также российский хоккеист назвал чешского спортсмена хорошим вратарём. Впрочем, признался россиянин, он неоднократно отправлял шайбы в ворота Гашека.