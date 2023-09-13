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13 сентября, 19:14

ЦСКА уступил "Динамо" в московском дерби и выдал худший старт в истории КХЛ

<p>Игроки "Динамо" забросили очередную шайбу в ворота ЦСКА. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/dynamo_ru/27598" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК "Динамо" Москва</a></p>

Игроки "Динамо" забросили очередную шайбу в ворота ЦСКА. Обложка © t.me / ХК "Динамо" Москва

Столичное "Динамо" победило ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая на "ЦСКА-арене", завершилась со счётом 4:1.

Шайбы в составе победителей забросили Никита Гусев (5-я минута), Дмитрий Рашевский (40-я, 55-я) и Егор Петухов (60-я). Единственную шайбу армейцев на 32-й минуте забил Андрей Светлаков.

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"Динамо" набрало восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА идёт на восьмой строчке, имея в активе пять баллов. Это худший старт в КХЛ для армейского клуба, ранее самым плохим результатом были шесть очков после шести игр в сезонах 2010/11, 2011/12 и 2018/19.

Ранее Лайф рассказывал, что "Сочи" с разгромным счётом победил "Локомотив" в матче КХЛ. Это был первый сухой матч для сочинцев в нынешнем сезоне. Сегодня, 13 сентября, клуб в овертайме победил "Северсталь" в Череповце.

Артур Лапсаков
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