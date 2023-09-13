ЦСКА уступил "Динамо" в московском дерби и выдал худший старт в истории КХЛ
Игроки "Динамо" забросили очередную шайбу в ворота ЦСКА. Обложка © t.me / ХК "Динамо" Москва
Столичное "Динамо" победило ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая на "ЦСКА-арене", завершилась со счётом 4:1.
Шайбы в составе победителей забросили Никита Гусев (5-я минута), Дмитрий Рашевский (40-я, 55-я) и Егор Петухов (60-я). Единственную шайбу армейцев на 32-й минуте забил Андрей Светлаков.
"Динамо" набрало восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА идёт на восьмой строчке, имея в активе пять баллов. Это худший старт в КХЛ для армейского клуба, ранее самым плохим результатом были шесть очков после шести игр в сезонах 2010/11, 2011/12 и 2018/19.
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