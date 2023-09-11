"Сочи" с разгромным счётом победил "Локомотив" в матче КХЛ

"Сочи" обыграл ярославский "Локомотив" со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шайбы забили Борна Рендулич (на 8-й и 14-й минутах), Михал Криштоф (на 11-й и 49-й минутах) и Артур Тянулин (на 49-й минуте).

К сожалению, главный тренер сочинцев Дмитрий Кокорев из-за плохого самочувствия не смог руководить командой. Поэтому его обязанности исполнял Александр Гольц. На воротах стоял Максим Третьяк.

В итоге "Сочи" после пяти матчей набрал четыре очка и занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. А "Локомотив" с четырьмя очками после четырёх встреч занял десятую позицию.

Также в понедельник прошли матчи между хабаровским "Амуром" и омским "Авангардом" со счётом 5:1. А нижнекамский "Нефтехимик" впервые в этом сезоне победил, сыграв с екатеринбургским "Автомобилистом", со счётом 1:0. Столичное "Динамо" в пятый раз выиграло у астанинского "Барыса" со счётом 4:3 в овертайме. "Металлург" из Магнитогорска на выезде выиграл у уфимского "Салавата Юлаева" со счётом 2:1.