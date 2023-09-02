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2 сентября, 14:12

Овечкин возвращается в США ради подготовки к новому сезону

<p>Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин</p>

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отправляется обратно в США, чтобы готовиться к новому сезону. Об этом он сказал РИА "Новости".

"Сегодня возвращаюсь в США. По состоянию здоровья пока вроде всё нормально. Будем работать дальше в "Вашингтоне". Конечно, хочется выйти с командой в плей-офф, ощутить накал борьбы и эти эмоции", поделился спортсмен.

Овечкин признался, что Трамп на встрече в Белом доме шептал ему на ухо про Путина

Овечкин признался, что Трамп на встрече в Белом доме шептал ему на ухо про Путина

Ранее Овечкин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, а также о том, как к нему относятся за границей. Спортсмен уверен, что Запад прикрывается фразой "спорт вне политики", но на деле это не так.

Татьяна Миссуми
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