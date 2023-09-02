Овечкин возвращается в США ради подготовки к новому сезону
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отправляется обратно в США, чтобы готовиться к новому сезону. Об этом он сказал РИА "Новости".
"Сегодня возвращаюсь в США. По состоянию здоровья пока вроде всё нормально. Будем работать дальше в "Вашингтоне". Конечно, хочется выйти с командой в плей-офф, ощутить накал борьбы и эти эмоции", — поделился спортсмен.
Ранее Овечкин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, а также о том, как к нему относятся за границей. Спортсмен уверен, что Запад прикрывается фразой "спорт вне политики", но на деле это не так.