Дисквалифицированный Федотов перестал пропускать много и принёс ЦСКА победу в КХЛ

Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу в выездном матче против нижнекамского "Нефтехимика". Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ и завершилась с разгромным счётом 5:1 в пользу армейцев.

Самым удачным для столичного ХК оказался второй период, за который в ворота хозяев ледовой площадки было отправлено сразу три шайбы. Отметились Даррен Диц, Семён Панкратов и Тахир Мингачев. В первом и третьем периоде Виталий Абрамов и Максим Мамин забросили ещё по шайбе. Сократить отрыв "Нефтехимику" удалось лишь в самом конце встречи. Автором гола стал Рафаэль Бикмуллин.

Сейчас ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующими соперниками московской команды станут хоккеисты китайского клуба "Куньлунь". Встреча состоится 10 сентября.