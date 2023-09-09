Дисквалифицированный Федотов перестал пропускать много и принёс ЦСКА победу в КХЛ
ЦСКА обыграл "Нефтехимик" с Федотовым в воротах, пропустив одну шайбу
Иван Федотов в игре с "Нефтехимиком". Обложка © t.me / ХК ЦСКА Москва
Московский хоккейный клуб ЦСКА одержал победу в выездном матче против нижнекамского "Нефтехимика". Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ и завершилась с разгромным счётом 5:1 в пользу армейцев.
Самым удачным для столичного ХК оказался второй период, за который в ворота хозяев ледовой площадки было отправлено сразу три шайбы. Отметились Даррен Диц, Семён Панкратов и Тахир Мингачев. В первом и третьем периоде Виталий Абрамов и Максим Мамин забросили ещё по шайбе. Сократить отрыв "Нефтехимику" удалось лишь в самом конце встречи. Автором гола стал Рафаэль Бикмуллин.
Сейчас ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующими соперниками московской команды станут хоккеисты китайского клуба "Куньлунь". Встреча состоится 10 сентября.
Ворота ЦСКА в матче против "Нефтехимика" оборонял Иван Федотов. Напомним, что изначально хоккеисту запретили играть за московский клуб до 2024 года, однако позже его допустили до матчей чемпионата КХЛ. За это клуб уже оштрафовали.