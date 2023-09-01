ЦСКА с Федотовым в воротах проиграл "Ак Барсу" в матче Кубка Открытия КХЛ
Хоккейный клуб ЦСКА уступил казанскому "Ак Барсу" в стартовом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2023/24. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счётом 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).
Ворота армейцев защищал Иван Федотов, за что Международная федерация хоккея уже оштрафовала ЦСКА и продлила запрет на трансферы для клуба. Автором первой шайбы нового сезона стал игрок казанцев Дмитрий Кагарлицкий, открывший счёт на 17-й минуте. Также голы на счету Дмитрия Яшкина (37), Никиты Дыняка (37), Александра Радулова (53) и Вадима Шипачёва (54). У хозяев отличились Никита Нестеров (24) и Ярослав Дыбленко (47).
Таким образом, "Ак Барс" завоевал Кубок Открытия.
Напомним, ЦСКА выпустил голкипера Ивана Федотова на площадку, даже несмотря на запрет со стороны Федерации хоккея России. Ранее вратарю, имеющему действующий контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз", запретили играть за московский клуб до 1 января 2024 года.