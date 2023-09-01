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1 сентября, 18:52

ЦСКА с Федотовым в воротах проиграл "Ак Барсу" в матче Кубка Открытия КХЛ

Хоккейный клуб ЦСКА уступил казанскому "Ак Барсу" в стартовом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2023/24. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счётом 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).

Ворота армейцев защищал Иван Федотов, за что Международная федерация хоккея уже оштрафовала ЦСКА и продлила запрет на трансферы для клуба. Автором первой шайбы нового сезона стал игрок казанцев Дмитрий Кагарлицкий, открывший счёт на 17-й минуте. Также голы на счету Дмитрия Яшкина (37), Никиты Дыняка (37), Александра Радулова (53) и Вадима Шипачёва (54). У хозяев отличились Никита Нестеров (24) и Ярослав Дыбленко (47).

КХЛ допустила дисквалифицированного вратаря ЦСКА Федотова к матчу с "Ак Барсом"

КХЛ допустила дисквалифицированного вратаря ЦСКА Федотова к матчу с "Ак Барсом"

Таким образом, "Ак Барс" завоевал Кубок Открытия.

Напомним, ЦСКА выпустил голкипера Ивана Федотова на площадку, даже несмотря на запрет со стороны Федерации хоккея России. Ранее вратарю, имеющему действующий контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз", запретили играть за московский клуб до 1 января 2024 года.

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cska-hockey.ru

Артур Лапсаков
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