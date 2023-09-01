ЦСКА с Федотовым в воротах проиграл "Ак Барсу" в матче Кубка Открытия КХЛ

Ворота армейцев защищал Иван Федотов, за что Международная федерация хоккея уже оштрафовала ЦСКА и продлила запрет на трансферы для клуба. Автором первой шайбы нового сезона стал игрок казанцев Дмитрий Кагарлицкий, открывший счёт на 17-й минуте. Также голы на счету Дмитрия Яшкина (37), Никиты Дыняка (37), Александра Радулова (53) и Вадима Шипачёва (54). У хозяев отличились Никита Нестеров (24) и Ярослав Дыбленко (47).