КХЛ допустила дисквалифицированного вратаря ЦСКА Федотова к матчу с "Ак Барсом"

Вратарь Иван Федотов вошёл в заявку московского ЦСКА на матч против казанского "Ак Барса" за Кубок Открытия Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

"По поводу участия Федотова ЦСКА подал заявку, включил его в заявку для участия в матче. По базе ЦИБ (Центрального информационного бюро. — Прим. Лайфа.) заявка прошла, он примет участие в матче", — сказал он.