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1 сентября, 15:16

КХЛ допустила дисквалифицированного вратаря ЦСКА Федотова к матчу с "Ак Барсом"

Иван Федотов вошёл в заявку ЦСКА на матч за Кубок Открытия КХЛ с "Ак Барсом"

<p>Вратарь ЦСКА Иван Федотов. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Вратарь ЦСКА Иван Федотов. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Вратарь Иван Федотов вошёл в заявку московского ЦСКА на матч против казанского "Ак Барса" за Кубок Открытия Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

"По поводу участия Федотова ЦСКА подал заявку, включил его в заявку для участия в матче. По базе ЦИБ (Центрального информационного бюро. — Прим. Лайфа.) заявка прошла, он примет участие в матче", сказал он.

Морозов отметил, что КХЛ и ЦСКА не согласны с решением Международной федерации хоккея (IIHF), так как оно "ущемляет право на труд".

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Напомним, 8 июля ЦСКА объявил о подписании двухлетнего соглашения с Иваном Федотовым, однако в американской "Филадельфии Флайерз" заявили, что имеют с хоккеистом действующий контракт. Позднее это подтвердили в руководстве НХЛ, на что в ЦСКА ответили, что считают своё соглашение с Федотовым юридически обоснованным. В ответ IIHF на год запретила армейцам проводить международные трансферы, а Федотова дисквалифицировала до конца 2023-го. ФХР в свою очередь запретила ему всё это время играть за ЦСКА.

Матвей Константинов
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