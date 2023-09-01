КХЛ допустила дисквалифицированного вратаря ЦСКА Федотова к матчу с "Ак Барсом"
Иван Федотов вошёл в заявку ЦСКА на матч за Кубок Открытия КХЛ с "Ак Барсом"
Вратарь ЦСКА Иван Федотов. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Вратарь Иван Федотов вошёл в заявку московского ЦСКА на матч против казанского "Ак Барса" за Кубок Открытия Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
"По поводу участия Федотова ЦСКА подал заявку, включил его в заявку для участия в матче. По базе ЦИБ (Центрального информационного бюро. — Прим. Лайфа.) заявка прошла, он примет участие в матче", — сказал он.
Морозов отметил, что КХЛ и ЦСКА не согласны с решением Международной федерации хоккея (IIHF), так как оно "ущемляет право на труд".
Напомним, 8 июля ЦСКА объявил о подписании двухлетнего соглашения с Иваном Федотовым, однако в американской "Филадельфии Флайерз" заявили, что имеют с хоккеистом действующий контракт. Позднее это подтвердили в руководстве НХЛ, на что в ЦСКА ответили, что считают своё соглашение с Федотовым юридически обоснованным. В ответ IIHF на год запретила армейцам проводить международные трансферы, а Федотова дисквалифицировала до конца 2023-го. ФХР в свою очередь запретила ему всё это время играть за ЦСКА.