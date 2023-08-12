Легенды отечественного хоккея во главе с Овечкиным разгромили команду блогеров в гала-матче

Сборная легенд хоккея играла против команды блогеров, пишет ТАСС. Гала-матч был приурочен к финальному дню V Кубка Овечкина среди детских команд. Игра прошла в Академии им. Владимира Петрова в Красногорске, она состояла из двух периодов по 20 минут. В составе сборной легенд были также Вячеслав Фетисов и Александр Якушев, Валерий Каменский и Илья Ковальчук. Кроме того, в гала-матче сыграли юные хоккеисты из детских команд, которые выступали в Кубке, и старший сын Овечкина Сергей. Последний забил десятую шайбу в пользу легенд.