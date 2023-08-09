Зарипов попрощался с хоккеем в Казани, "Ак Барс" вывел номер игрока из обращения

Легендарный российский хоккеист Данис Зарипов забросил три шайбы в прощальном матче, в котором звёзды "Ак Барса" проиграли "Звёздам России". Игра, проводившаяся в формате два периода по 20 минут, завершилась со счётом 9:12.

В поединке участвовали Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Евгений Кузнецов, Александр Сёмин, Артём Лукоянов. А тренерами выступили Зинэтула Билялетдинов и Илья Воробьёв.

А перед стартовым вбрасыванием состоялась церемония чествования Зарипова. Кроме того, "Ак Барс" впервые в истории вывел из обращения номер, под которым играл хоккеист. Именной стяг нападающего с числом "25" был поднят под своды "Татнефть-арены".