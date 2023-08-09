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9 августа, 20:00

Зарипов попрощался с хоккеем в Казани, "Ак Барс" вывел номер игрока из обращения

Данис Зарипов забросил три шайбы в прощальном матче, прошедшем в Казани

<p>Звёзды хоккея на прощальном матче Даниса Зарипова в Казани. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/hc_akbars/27959" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК "Ак Барс"</a></p>

Звёзды хоккея на прощальном матче Даниса Зарипова в Казани. Обложка © t.me / ХК "Ак Барс"

Легендарный российский хоккеист Данис Зарипов забросил три шайбы в прощальном матче, в котором звёзды "Ак Барса" проиграли "Звёздам России". Игра, проводившаяся в формате два периода по 20 минут, завершилась со счётом 9:12.

В поединке участвовали Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Евгений Кузнецов, Александр Сёмин, Артём Лукоянов. А тренерами выступили Зинэтула Билялетдинов и Илья Воробьёв.

А перед стартовым вбрасыванием состоялась церемония чествования Зарипова. Кроме того, "Ак Барс" впервые в истории вывел из обращения номер, под которым играл хоккеист. Именной стяг нападающего с числом "25" был поднят под своды "Татнефть-арены".

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Напомним, Зарипов, являющийся единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина, завершил карьеру в этом году. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира.

Артур Лапсаков
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