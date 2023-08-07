"Адмирал" досрочно выиграл предсезонный Sochi Hockey Open
Момент из матча "Адмирала" и "Сочи". Обложка © t.me / ХК "Адмирал"
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока обыграл "Сочи" и досрочно стал победителем турнира Sochi Hockey Open. Поединок завершился со счётом 5:0.
Шайбами отметились Максим Чудинов, Николай Чебыкин, Руслан Ибатуллин, Дмитрий Сидляров и Тайлер Граовац.
"Адмирал" набрал шесть очков в трёх играх и стал недосягаем для соперников. Клубу осталось провести один матч — с "Авангардом" 8 августа.
Ранее Лайф рассказывал, что "Авангард" подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым. Он стал самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги с суммой контракта более 100 млн рублей за сезон.