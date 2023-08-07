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7 августа, 20:10

"Адмирал" досрочно выиграл предсезонный Sochi Hockey Open

<p>Момент из матча "Адмирала" и "Сочи". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/hcadmiralru/6394" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК "Адмирал"</a></p>

Момент из матча "Адмирала" и "Сочи". Обложка © t.me / ХК "Адмирал"

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока обыграл "Сочи" и досрочно стал победителем турнира Sochi Hockey Open. Поединок завершился со счётом 5:0.

Шайбами отметились Максим Чудинов, Николай Чебыкин, Руслан Ибатуллин, Дмитрий Сидляров и Тайлер Граовац.

"Адмирал" набрал шесть очков в трёх играх и стал недосягаем для соперников. Клубу осталось провести один матч — с "Авангардом" 8 августа.

"Сочи" обыграл сборную России U23 на товарищеском турнире Sochi Hockey Open

"Сочи" обыграл сборную России U23 на товарищеском турнире Sochi Hockey Open

Ранее Лайф рассказывал, что "Авангард" подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым. Он стал самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги с суммой контракта более 100 млн рублей за сезон.

Артур Лапсаков
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