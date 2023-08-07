"Адмирал" досрочно выиграл предсезонный Sochi Hockey Open

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока обыграл "Сочи" и досрочно стал победителем турнира Sochi Hockey Open. Поединок завершился со счётом 5:0.

Шайбами отметились Максим Чудинов, Николай Чебыкин, Руслан Ибатуллин, Дмитрий Сидляров и Тайлер Граовац.

"Адмирал" набрал шесть очков в трёх играх и стал недосягаем для соперников. Клубу осталось провести один матч — с "Авангардом" 8 августа.