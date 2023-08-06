Стал известен самый высокооплачиваемый игрок КХЛ
"Матч ТВ": Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ
"Авангард" подписал новый контракт сроком на три года с Ткачёвым. Обложка © ХК "Авангард"
Перешедший в "Авангард" нападающий Владимир Ткачёв стал самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Как сообщает телеканал "Матч ТВ", в омском клубе 27-летний хоккеист будет получать более 100 миллионов рублей за сезон.
Получается, что за три года по контракту Ткачёв заработает минимум 300 миллионов рублей. И это без учёта бонусов, которые составят более 100 миллионов рублей за это время. Таким образом, форвард станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ, опережая по зарплате своего одноклубника, американца Рида Буше, который зарабатывает 95 миллионов рублей в год.
Как ранее писал Лайф, Ткачёв присоединится к "Авангарду" 11 августа. Выступать за клуб он будет под номером 19. В прошедшем сезоне хоккеист провёл четыре матча за клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз". В КХЛ он, помимо "Авангарда", выступал за СКА, владивостокский "Адмирал" и уфимский "Салават Юлаев".