"Сочи" обыграл сборную России U23 на товарищеском турнире Sochi Hockey Open
Хоккейный клуб "Сочи" победил сборную России, состоящую из игроков до 23 лет, на товарищеском турнире Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Шайбами отметились Борна Рендулич (12-я минута) и Кирилл Рассказов (25). В составе национальной команды отличился Дмитрий Бучельников (22).
В турнире, который проходит в Сочи с 3-го по 8 августа, также принимают участие "Адмирал" (Владивосток), "Авангард" (Омск) и СКА (Санкт-Петербург).
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин предоставил гражданство РФ хоккеисту московского "Динамо" Бреннану Менеллу. Он изъявил желание получить российский паспорт ещё в апреле.
t.me / ХК Сочи, по-братски