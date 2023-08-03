"Сочи" обыграл сборную России U23 на товарищеском турнире Sochi Hockey Open

Хоккейный клуб "Сочи" победил сборную России, состоящую из игроков до 23 лет, на товарищеском турнире Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В турнире, который проходит в Сочи с 3-го по 8 августа, также принимают участие "Адмирал" (Владивосток), "Авангард" (Омск) и СКА (Санкт-Петербург).