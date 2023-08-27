Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года

Дисквалификация, наложенная на спортсмена Международной федерацией хоккея (IIHF), действует до 31 декабря 2023 года, напомнила ФХР и разрешила хоккеисту играть за ЦСКА с нового года.

"В настоящий момент голкипер не может играть за московских армейцев, так как на него наложена дисквалификация IIHF до 1 января 2024 года. После её истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА", — уточнили в пресс-службе федерации.