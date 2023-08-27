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27 августа, 16:56

Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года

<p>Хоккеист Иван Федотов. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Хоккеист Иван Федотов. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Федерация хоккея России (ФХР) дала добро сделанной клубом ЦСКА заявке на вратаря Ивана Федотова, но он всё равно пропустит часть сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Дисквалификация, наложенная на спортсмена Международной федерацией хоккея (IIHF), действует до 31 декабря 2023 года, напомнила ФХР и разрешила хоккеисту играть за ЦСКА с нового года.

"В настоящий момент голкипер не может играть за московских армейцев, так как на него наложена дисквалификация IIHF до 1 января 2024 года. После её истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА", — уточнили в пресс-службе федерации.

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Напомним, 8 июля ЦСКА объявил о подписании с вратарём Иваном Федотовым двухлетнего соглашения. Но в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" заявили, что имеют с хоккеистом действующий контракт, который был подписан до его призыва на военную службу. Эту информацию также подтверждали в руководстве лиги. Однако в ЦСКА заявили, что считают своё соглашение с вратарём юридически обоснованным. В итоге IIHF объявила о санкциях в отношении московского ЦСКА: клуб не сможет проводить международные трансферы с 11 августа этого года до 10 августа следующего. Федотов дисквалифицирован до конца 2023 года за нарушение контрактных обязательств.

Юрий Лысенко
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