Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года
Хоккеист Иван Федотов. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Федерация хоккея России (ФХР) дала добро сделанной клубом ЦСКА заявке на вратаря Ивана Федотова, но он всё равно пропустит часть сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Дисквалификация, наложенная на спортсмена Международной федерацией хоккея (IIHF), действует до 31 декабря 2023 года, напомнила ФХР и разрешила хоккеисту играть за ЦСКА с нового года.
"В настоящий момент голкипер не может играть за московских армейцев, так как на него наложена дисквалификация IIHF до 1 января 2024 года. После её истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА", — уточнили в пресс-службе федерации.
Напомним, 8 июля ЦСКА объявил о подписании с вратарём Иваном Федотовым двухлетнего соглашения. Но в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" заявили, что имеют с хоккеистом действующий контракт, который был подписан до его призыва на военную службу. Эту информацию также подтверждали в руководстве лиги. Однако в ЦСКА заявили, что считают своё соглашение с вратарём юридически обоснованным. В итоге IIHF объявила о санкциях в отношении московского ЦСКА: клуб не сможет проводить международные трансферы с 11 августа этого года до 10 августа следующего. Федотов дисквалифицирован до конца 2023 года за нарушение контрактных обязательств.