IIHF оштрафовала ФХР за участие вратаря ЦСКА Федотова в матче с "Ак Барсом"

Международная федерация хоккея (IIHF) наложила штраф на Федерацию хоккея России (ФХР) в размере 5 тысяч швейцарских франков (примерно 5,6 тысячи долларов) из-за того, что вратарь ЦСКА Иван Федотов участвовал в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом". Об этом сообщила пресс-служба IIHF.

"Поскольку ЦСКА и ФХР разрешили Ивану Федотову участвовать без действительного трансфера, IIHF наложит штраф в размере 5 000 швейцарских франков на ФХР", — сказано в сообщении IIHF.

Также в пресс-службе отметили, что в том случае если Федотов продолжит участвовать в матчах без полагающегося трансфера, то дело будет передано в дисциплинарный совет IIHF. Этот орган сможет применить другие санкции ко всем причастным, в частности, Федотову, ЦСКА и ФХР.