IIHF оштрафовала ФХР за участие вратаря ЦСКА Федотова в матче с "Ак Барсом"
Международная федерация хоккея (IIHF) наложила штраф на Федерацию хоккея России (ФХР) в размере 5 тысяч швейцарских франков (примерно 5,6 тысячи долларов) из-за того, что вратарь ЦСКА Иван Федотов участвовал в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Ак Барсом". Об этом сообщила пресс-служба IIHF.
"Поскольку ЦСКА и ФХР разрешили Ивану Федотову участвовать без действительного трансфера, IIHF наложит штраф в размере 5 000 швейцарских франков на ФХР", — сказано в сообщении IIHF.
Также в пресс-службе отметили, что в том случае если Федотов продолжит участвовать в матчах без полагающегося трансфера, то дело будет передано в дисциплинарный совет IIHF. Этот орган сможет применить другие санкции ко всем причастным, в частности, Федотову, ЦСКА и ФХР.
Напомним, 8 июля ЦСКА объявил о подписании с вратарём Иваном Федотовым двухлетнего соглашения. Но в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" заявили, что имеют с хоккеистом действующий контракт, который был подписан до его призыва на военную службу. Эту информацию также подтверждали в руководстве лиги. Однако в ЦСКА заявили, что считают своё соглашение с вратарём юридически обоснованным. В итоге IIHF объявила о санкциях в отношении московского ЦСКА: клуб не сможет проводить международные трансферы с 11 августа этого года до 10 августа следующего. Федотов дисквалифицирован до конца 2023 года за нарушение контрактных обязательств. А в ФХР спортсмену запретили участвовать в матчах в составе ЦСКА до 1 января 2024 года.
ТАСС / Сергей Фадеичев