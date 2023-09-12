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12 сентября, 19:21

СКА уступил "Спартаку", потерпев третье поражение подряд в КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.

Шайбами отметились Андрей Локтионов (31-я минута), Иван Морозов (37-я) и Ансель Галимов (60-я).

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Для хозяев льда это поражение стало третьим подряд. В активе команды четыре очка после пяти игр, клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции. "Спартак" одержал третью победу подряд и с шестью очками идёт третьим.

Ранее Лайф рассказывал, что ЦСКА обыграл "Нефтехимик" с Иваном Федотовым в воротах, который пропустил одну шайбу.

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t.me / ХК "Спартак" Москва

Артур Лапсаков
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