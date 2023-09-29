Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 11:49

"Какой я старый": Овечкин рассмешил журналистов, поработав переводчиком юной звезды российского хоккея

Овечкин рассмешил журналистов, когда выступил в роли переводчика Мирошниченко

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после предсезонного матча помог 19-летнему сокоманднику Ивану Мирошниченко в беседе с журналистами. Этой ночью столичные обыграли "Детройт" со счётом 4:3. Дебютант "Вашингтона" Мирошниченко сделал две результативные передачи, поэтому после матча с ним хотели пообщаться представители СМИ. Помочь в этом решился Овечкин, выступив переводчиком. Молодой игрок рассказал, как ему нравится играть с такими великими и известными хоккеистами.

Овечкин рассмешил журналистов, когда выступил в роли переводчика Мирошниченко. Видео © VK / Washington Capitals video archive

"В первом периоде зашкаливали эмоции. Играть вместе с такими людьми… Раньше я на них смотрел по телевизору, а Ови только задрафтовали, когда я родился", — произнёс Мирошниченко.

После таких слов о своём возрасте 38-летний Овечкин при переводе фразы нападающего в шутку сказал: "Господи, какой я старый", чем рассмешил журналистов.

Гашек назвал Овечкина "рекламой России" и призвал НХЛ выплачивать Украине миллиарды

Гашек назвал Овечкина "рекламой России" и призвал НХЛ выплачивать Украине миллиарды

Как сообщал Лайф, в марте 2022 года у Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина. Это злокачественная опухоль, поражающая лимфоузлы. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и возобновил тренировки. Победивший рак Мирошниченко в мае 2023-го расторг контракт с клубом "Авангард" и подписал соглашение с клубом НХЛ "Вашингтон".

Обложка ©

VK / Washington Capitals video archive

Никита Осипов
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров