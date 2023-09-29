"Какой я старый": Овечкин рассмешил журналистов, поработав переводчиком юной звезды российского хоккея
Овечкин рассмешил журналистов, когда выступил в роли переводчика Мирошниченко
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после предсезонного матча помог 19-летнему сокоманднику Ивану Мирошниченко в беседе с журналистами. Этой ночью столичные обыграли "Детройт" со счётом 4:3. Дебютант "Вашингтона" Мирошниченко сделал две результативные передачи, поэтому после матча с ним хотели пообщаться представители СМИ. Помочь в этом решился Овечкин, выступив переводчиком. Молодой игрок рассказал, как ему нравится играть с такими великими и известными хоккеистами.
Овечкин рассмешил журналистов, когда выступил в роли переводчика Мирошниченко. Видео © VK / Washington Capitals video archive
"В первом периоде зашкаливали эмоции. Играть вместе с такими людьми… Раньше я на них смотрел по телевизору, а Ови только задрафтовали, когда я родился", — произнёс Мирошниченко.
После таких слов о своём возрасте 38-летний Овечкин при переводе фразы нападающего в шутку сказал: "Господи, какой я старый", чем рассмешил журналистов.
Как сообщал Лайф, в марте 2022 года у Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина. Это злокачественная опухоль, поражающая лимфоузлы. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и возобновил тренировки. Победивший рак Мирошниченко в мае 2023-го расторг контракт с клубом "Авангард" и подписал соглашение с клубом НХЛ "Вашингтон".