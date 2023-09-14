Гашек назвал Овечкина "рекламой России" и призвал НХЛ выплачивать Украине миллиарды

Олимпийский чемпион Доминик Гашек призвал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) платить Украине несколько миллиардов долларов за то, что в лиге играют российские спортсмены. Так он прокомментировал заявление нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что российский хоккеист, играя в НХЛ, буквально является рекламой своей страны. А лига, позволяя ему и другим спортсменам выступать, "делает рекламу этой страны".