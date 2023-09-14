Гашек назвал Овечкина "рекламой России" и призвал НХЛ выплачивать Украине миллиарды
Гашек: НХЛ должна платить Украине $2–4 млрд за участие россиян в лиге
Олимпийский чемпион Доминик Гашек призвал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) платить Украине несколько миллиардов долларов за то, что в лиге играют российские спортсмены. Так он прокомментировал заявление нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что российский хоккеист, играя в НХЛ, буквально является рекламой своей страны. А лига, позволяя ему и другим спортсменам выступать, "делает рекламу этой страны".
"За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по два-четыре миллиарда долларов Украине", — приводит его слова "Матч ТВ".
Напомним, скандал начался с призыва легендарного вратаря Гашека — он потребовал, чтобы руководство НХЛ ушло в отставку из-за допуска россиян на вынесенные в Чехию матчи. В ответ левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что его не сильно интересуют эти слова. А олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров и вовсе назвал его дураком.
Getty Images / Martin Rose