"Дурак полный": Олимпийский чемпион Майоров разнёс Доминика Гашека за его слова о России

Чешский хоккеист Доминик Гашек — полный дурак, который лезет во власть на популистских заявлениях. Об этом заявил олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров. Он напомнил, что Милош Ржига, возглавлявший "Спартак", сильно когда-то пожалел, что пригласил в команду своего соотечественника Гашека.

"Не могу судить, был ли у них тогда конфликт. Но считаю, что Гашек — дурак полный. Потому что лезет во власть на популистских заявлениях, критикует Россию, в которой он играл. И что указывает Национальной хоккейной лиге, что ей надо делать", — сказал он в беседе с "Матч ТВ".

Напомним, выступавший за московский "Спартак" Доминик Гашек не раз делал антироссийские заявления. В частности, он критиковал правительство Чехии за то, что оно не запретило на законодательном уровне своим спортсменам выступать в России. Кроме того, по данным СМИ, хоккеист выступит в Европарламенте и потребует отстранить представителей РФ и Белоруссии от любых соревнований.