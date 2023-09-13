"Дурак полный": Олимпийский чемпион Майоров разнёс Доминика Гашека за его слова о России
Борис Майоров назвал Доминика Гашека полным дураком из-за его слов о России
Борис Майоров и Доминик Гашек. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников © Getty Images / Bruce Bennett
Чешский хоккеист Доминик Гашек — полный дурак, который лезет во власть на популистских заявлениях. Об этом заявил олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров. Он напомнил, что Милош Ржига, возглавлявший "Спартак", сильно когда-то пожалел, что пригласил в команду своего соотечественника Гашека.
"Не могу судить, был ли у них тогда конфликт. Но считаю, что Гашек — дурак полный. Потому что лезет во власть на популистских заявлениях, критикует Россию, в которой он играл. И что указывает Национальной хоккейной лиге, что ей надо делать", — сказал он в беседе с "Матч ТВ".
Напомним, выступавший за московский "Спартак" Доминик Гашек не раз делал антироссийские заявления. В частности, он критиковал правительство Чехии за то, что оно не запретило на законодательном уровне своим спортсменам выступать в России. Кроме того, по данным СМИ, хоккеист выступит в Европарламенте и потребует отстранить представителей РФ и Белоруссии от любых соревнований.
Высказывания Доминика Гашека также прокомментировал выступающий за "Вашингтон Кэпиталз" российский хоккеист Александр Овечкин. По словам спортсмена, его не интересуют эти заявления. В то же время он отметил, что не раз отправлял шайбы в ворота Гашека.