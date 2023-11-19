Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 15 игр и установил два рекорда

Выступающий за "Нью-Йорк Рейнджерс" российский хоккеист Артемий Панарин продолжил результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ, забросив шайбу в ворота "Нью-Джерси Дэвилз" в выездном матче. Зрелищный гол позволил спортсмену побить сразу два рекорда.

Артемий Панарин забил первый гол в матче "Нью-Йорк Рейнджерс" против "Нью-Джерси Дэвилз". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nyrangers

Продлив число результативных игр до 15, отечественный хоккеист стал обладателем самой длительной серии с очками среди россиян. Ранее эту планку удерживал Дмитрий Квартальнов, установивший рекорд ещё в сезоне 1992/1993 года. Одновременно Панарин превзошёл и достижение экс-игрока "Рейнджерс" Рода Жильбера (сезон 1972/1973).