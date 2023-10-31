Панарин установил уникальное достижение "Рейнджерс"

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин побил рекорд команды по результативности на старте сезона в XXI веке. Это произошло в игре регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипег Джетс" (3:2, овертайм), в которой россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Это девятый матч подряд, в котором Панарин набирает баллы за результативность. Таким образом, он побил достижение Мариана Габорика, который в сезоне 2008/09 стартовал с восьми игр с набранными очками.