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31 октября, 03:04

Панарин установил уникальное достижение "Рейнджерс"

Панарин побил рекорд "Рейнджерс" по результативности на старте сезона в XXI веке

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин побил рекорд команды по результативности на старте сезона в XXI веке. Это произошло в игре регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипег Джетс" (3:2, овертайм), в которой россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Это девятый матч подряд, в котором Панарин набирает баллы за результативность. Таким образом, он побил достижение Мариана Габорика, который в сезоне 2008/09 стартовал с восьми игр с набранными очками.

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А недавно Артемий Панарин шокировал американцев тем, что "спит на пчёлах". Форвард "Рейнджерс" рассказал, что продолжает традицию деда и занимается пчеловодством.

Обложка ©

X / New York Rangers

Артур Лапсаков
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