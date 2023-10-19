Хоккеист Панарин шокировал американцев тем, что "спит на пчёлах"
Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин разводит пчёл, продолжая традицию деда
Артемий Панарин. Обложка © ТАСС / AP / Chris Seward
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин Артемий Панарин рассказал, что увлёкся пчеловодством, построил пчелиный дом и спит там, восстанавливаясь от городской суеты. Об этом пишет Sports.ru.
"Я хотел пчёл. У меня дед был пчеловодом. Я в какой-то момент загнался, что буду конкретно развивать пчёл. <…> Когда американцам рассказывал в команде, они были в шоке: "Как на пчёлах спит? Что там делает?" — поделился спортсмен.
Дело в том, что хоккеист построил на своём загородном участке избушку, в ней вдоль стены поставил ульи выходами наружу. В самом доме пчёлы не летают, поэтому там можно спать и отдыхать, слушая жужжание и ощущая запах нектара, мёда и поля. Панарин признался, что спит даже без матраса, чтобы и под полом слышать пчёл.
Хоккеист добавил, что любит проводить время вот так: на природе, с баней, шашлыками и рыбалкой. А что касается пчеловодства, то он уже накупил книг об этом и будет постепенно развивать направление и дальше.
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