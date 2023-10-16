Руководство "Амура" решило, как накажет хоккеиста Хохлачёва за ночную выходку с чужой машиной

Российский хоккеист Александр Хохлачёв будет оштрафован за то, что залез на чужой автомобиль на улице. Такое решение приняло руководство хабаровского клуба "Амур", за который выступает спортсмен. Там также извинились за поведение игрока.

Руководство клуба сочло неприемлемым поведение Хохлачёва. Там отметили, что для хоккеистов созданы все условия, чтобы они могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению. В клубе указали, что от игроков требуются самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок.

"Руководство клуба приняло решение оштрафовать Александра Хохлачёва", — сказано в сообщении клуба в телеграм-канале.

Уточняется, что руководство клуба пересмотрит требования к поведению игроков в свободное от тренировок и матчей время, чтобы больше не допустить подобных инцидентов. В сообщении также сказано, что у "Амура" впереди серия сложных матчей, в которых у Хохлачёва будет возможность доказать свой профессионализм, принести пользу команде и оправдать доверие болельщиков.