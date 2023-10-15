Форвард "Амура" устроил шоу с прыжками по чужому авто после проигранного матча

Хоккеист хабаровского "Амура" Александр Хохлачёв запрыгнул на автомобиль местного жителя, а на его возмущение ответил, что это была всего лишь шутка. Инцидент произошёл сегодня около четырёх утра по местному времени, сообщает SHOT.

Нападающий "Амура" Александр Хохлачёв прыгнул на чужой автомобиль в Хабаровске. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, Хохлачёва заметили в компании его партнёров по команде Виктора Балдаева и Вячеслава Грецкого. Спортсмен зачем-то запрыгнул на чужой автомобиль и походил по его крыше, после чего слез обратно. Опешивший водитель пытался узнать, что это вообще было. Однако хоккеист лишь назвал своё имя и пояснил, что это была просто шутка.

14 октября "Амур" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл казанскому "Ак Барсу" 2:3 в овертайме. Хохлачёв ушёл со льда без забитой шайбы. Это уже 11-й матч, в котором он не может отличиться голом.

Александру Хохлачёву 30 лет. Он дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА и "Авангарда", а также завоевал серебряную и бронзовую медали молодёжного чемпионата мира. Кроме того, Хохлачёв выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Бостон Брюинз".