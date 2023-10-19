"Спартак" обыграл "Сочи" и побил клубный рекорд по количеству побед подряд в КХЛ

Игроки столичного "Спартака" одержали седьмую победу в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Тем самым спортсмены побили рекорд клуба по количеству выигранных подряд матчей в КХЛ.

Вечером в среду москвичи встретились с хоккеистами ХК "Сочи" в выездном матче. Гостям удалось отправить в ворота соперников сразу три шайбы, отличились Михал Чайковский, Герман Рубцов и Андрей Локтионов. Хозяева же ответили лишь одним голом, автором которого стал Артур Тянулин.

Сейчас "Спартак" с активом 30 очков занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Лидерство в общем списке удерживает "Металлург". До игры с "Сочи" рекорд столичного клуба по серии побед в КХЛ равнялся шести.