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18 октября, 21:03

"Спартак" обыграл "Сочи" и побил клубный рекорд по количеству побед подряд в КХЛ

Игроки столичного "Спартака" одержали седьмую победу в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Тем самым спортсмены побили рекорд клуба по количеству выигранных подряд матчей в КХЛ.

Вечером в среду москвичи встретились с хоккеистами ХК "Сочи" в выездном матче. Гостям удалось отправить в ворота соперников сразу три шайбы, отличились Михал Чайковский, Герман Рубцов и Андрей Локтионов. Хозяева же ответили лишь одним голом, автором которого стал Артур Тянулин.

Сейчас "Спартак" с активом 30 очков занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Лидерство в общем списке удерживает "Металлург". До игры с "Сочи" рекорд столичного клуба по серии побед в КХЛ равнялся шести.

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А ранее главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов объяснил поражение своих подопечных в матче со "Спартаком". По мнению наставника нижегородцев, всё дело в слишком тонких клюшках.

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t.me / ХК "Спартак" (Москва)

Илья Пушкарев
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