Тренер "Торпедо" скинул вину за поражение в матче со "Спартаком" на плохие клюшки

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Игорь Ларионов заявил, что в поражении его команды в игре со "Спартаком" виноваты некачественные клюшки. Об этом он рассказал сайту "Чемпионат".

"Тонкими крюками такого размера при довольно среднем качестве льда уже никто не играет, если говорить про НХЛ. Это преступление, что мы такие клюшки получаем, что хоккеисты ими играют", — возмутился Ларионов.

По его словам, подопечные играли плотно, компактно, особенно в первом периоде, а небольшие ошибки есть у всех. Тренер уверен, что подвели плохие клюшки, которые вообще не должны быть в руках у игроков КХЛ. "Спартак" и "Торпедо" встретились в Нижнем Новгороде, игра завершилась со счётом 4:2.