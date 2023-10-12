На матче НХЛ вратаря "Ванкувера" стошнило в маску

Голкипера команды "Ванкувер Кэнакс" Тэтчера Демко стошнило в маску во время игры чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба "Эдмонтон Ойлерз", рассказал журналист Эллиотт Фридман, ссылаясь на тренера команды Рика Токкета.

Инцидент произошёл из-за обезвоживания и гриппа у вратаря. В третьем периоде спортсмена заменили. Он успел отразить 21 бросок и пропустить один. Матч завершился победой хозяев со счётом 8:1.