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12 октября, 09:45

На матче НХЛ вратаря "Ванкувера" стошнило в маску

Голкипера "Ванкувер Кэнакс" Тэтчера Демко стошнило в маску во время матча

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D1%8D%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / <a href="https://www.flickr.com/people/75205285@N06" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TheAHL</a></p>

Обложка © Wikipedia / TheAHL

Голкипера команды "Ванкувер Кэнакс" Тэтчера Демко стошнило в маску во время игры чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба "Эдмонтон Ойлерз", рассказал журналист Эллиотт Фридман, ссылаясь на тренера команды Рика Токкета.

Инцидент произошёл из-за обезвоживания и гриппа у вратаря. В третьем периоде спортсмена заменили. Он успел отразить 21 бросок и пропустить один. Матч завершился победой хозяев со счётом 8:1.

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Александра Мышляева
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