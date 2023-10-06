СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счётом 3:2

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между питерским СКА и московским ЦСКА, прошедший в столице, завершился победой гостей (3:2).

В составе СКА отличились Арсений Грицюк (5), Сергей Толчинский (26) и Михаил Воробьёв (44, в меньшинстве). У хозяев голы забили Владислав Каменев (1) и Павел Карнаухов (22). Команда из Северной столицы поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков. ЦСКА с 15 очками располагается на шестом месте.

Следующая встреча СКА состоится на домашнем стадионе с китайским "Куньлунь Ред Стар". ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с "Сочи".