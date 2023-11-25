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24 ноября, 23:08

Овечкин едва не отправил канадского хоккеиста в нокаут одним ударом в лицо

Овечкин ударил канадского хоккеиста "Эдмонтона" в лицо после перепалки на льду

<p>Александр Овечкин ударил канадца Венсана Деарне по лицу на матче НХЛ. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/HighlightHarbor/status/1728153705835335953" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HighlightHarbor</a></p>

Александр Овечкин ударил канадца Венсана Деарне по лицу на матче НХЛ. Обложка © X / HighlightHarbor

Матч "Вашингтон Кэпиталз" против канадского "Эдмонтон Ойлерз" в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги не обошёлся без конфликта между спортсменами. Участником перепалки стал российский нападающий Александр Овечкин, который едва не отправил соперника в нокаут ударом по лицу.

Потасовка между капитаном "Кэпиталз" и канадским защитником Венсаном Деарне произошла по окончании первого периода. Всё началось с неудачного хита Овечкина, после которого спортсмены вступили в словесную перепалку. Ссора завершилась ударом россиянина, который атаковал оппонента клюшкой в лицо. Игрок "Эдмонтона" пытался изобразить невыносимую боль, но россиянин сразу извинился за удар.

Александр Овечкин ударил канадца Венсана Деарне по лицу на матче НХЛ. Видео © X / Nation Network Media

За инцидент Овечкина наказали двухминутным штрафом. Встреча завершилась уверенной победой канадской команды, которая выиграла встречу со счётом 5:0.

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Россиянин уже неоднократно применял силовые приёмы в рамках чемпионата НХЛ. Так, в матче с "Коламбус Блю Джекетс" Овечкин сбил с ног сразу двух соотечественников — Егора Чинахова и Кирилла Марченко.

Илья Пушкарев
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