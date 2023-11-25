Овечкин едва не отправил канадского хоккеиста в нокаут одним ударом в лицо

Матч "Вашингтон Кэпиталз" против канадского "Эдмонтон Ойлерз" в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги не обошёлся без конфликта между спортсменами. Участником перепалки стал российский нападающий Александр Овечкин, который едва не отправил соперника в нокаут ударом по лицу.

Потасовка между капитаном "Кэпиталз" и канадским защитником Венсаном Деарне произошла по окончании первого периода. Всё началось с неудачного хита Овечкина, после которого спортсмены вступили в словесную перепалку. Ссора завершилась ударом россиянина, который атаковал оппонента клюшкой в лицо. Игрок "Эдмонтона" пытался изобразить невыносимую боль, но россиянин сразу извинился за удар.

Александр Овечкин ударил канадца Венсана Деарне по лицу на матче НХЛ. Видео © X / Nation Network Media

За инцидент Овечкина наказали двухминутным штрафом. Встреча завершилась уверенной победой канадской команды, которая выиграла встречу со счётом 5:0.