Сбивший с ног двух россиян Александр Овечкин принёс победу "Вашингтон Кэпиталз"

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), игра прошла на домашнем стадионе победителей и закончилась со счётом 4:3.

По ходу игры Александр Овечкин забил шайбу, а также сбил с ног двух россиян из "Коламбуса" — Егора Чинахова и Кирилла Марченко. Кстати, в матче отличились ещё два наших соотечественника — белорус Алексей Протас из "Вашингтон Кэпиталз" и русский хоккеист Иван Проворов из проигравшей команды.

По итогам матча "Вашингтон Кэпиталз" побеждает четвёртый раз подряд, занимая шестое место в Восточной конференции.