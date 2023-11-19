Регион

Уведомления отключены

19 ноября, 06:45
6405

Сбивший с ног двух россиян Александр Овечкин принёс победу "Вашингтон Кэпиталз"

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), игра прошла на домашнем стадионе победителей и закончилась со счётом 4:3.

По ходу игры Александр Овечкин забил шайбу, а также сбил с ног двух россиян из "Коламбуса" — Егора Чинахова и Кирилла Марченко. Кстати, в матче отличились ещё два наших соотечественника — белорус Алексей Протас из "Вашингтон Кэпиталз" и русский хоккеист Иван Проворов из проигравшей команды.

По итогам матча "Вашингтон Кэпиталз" побеждает четвёртый раз подряд, занимая шестое место в Восточной конференции.

Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 15 игр и установил два рекорда

Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 15 игр и установил два рекорда

Кстати, забитая шайба стала для Александра Овечкина пятой в сезоне. Всего в активе форварда 827 голов в НХЛ, а от канадца Уэйна Гретцки — лучшего снайпера лиги — он отстаёт всего на 67 шайб.

Обложка ©

Adam Hunger / AP / TASS

Матвей Константинов
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров