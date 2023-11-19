Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера НХЛ Уэйна Гретцки до 67 голов

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбус Блю Джекетс" (4:3, идёт третий период). Этот гол стал для россиянина пятым в сезоне.

Теперь в активе форварда 827 забитых шайб в НХЛ. От канадского нападающего Уэйна Гретцки — лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги — его отделяет 67 голов.