Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера НХЛ Уэйна Гретцки до 67 голов
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Washington Capitals
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбус Блю Джекетс" (4:3, идёт третий период). Этот гол стал для россиянина пятым в сезоне.
Теперь в активе форварда 827 забитых шайб в НХЛ. От канадского нападающего Уэйна Гретцки — лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги — его отделяет 67 голов.
А ранее Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ. Это произошло благодаря дублю в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" в регулярном чемпионате (4:1). Первая шайба прервала безголевую серию, а вторая в пустые ворота помогла повторить достижение канадца — у обоих по 56 таких голов.