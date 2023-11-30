Овечкин обновил антирекорд по времени на льду без травм и удалений

Российский игрок американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый личный антирекорд по количеству проведённого на льду во встречах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) без учёта тех матчей, где он получал травму или был удалён. Об этом говорят опубликованные на официальном сайте лиги статистические данные.

В состоявшейся в четверг гостевой встрече "Вашингтон Кэпиталз" с "Лос-Анджелес Кингз", закончившейся со счётом 2:1, Овечкин провёл на льду только 13 минут и 49 секунд. Это наименьшее количество времени, которое россиянин проводил на площадке в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Главным же антирекордом Овечкина, если рассматривать и досрочный уход со льда, является матч против "Нью-Йорк Рейнджерс", проводившийся в 2021 году. Тогда хоккеист пробыл на площадке всего 39 секунд и покинул её из-за травмы. Из-за другого повреждения он отыграл лишь 7 минут и 43 секунды в матче с "Коламбус Блю Джекетс" в 2009 году. А ещё в трёх матчах с минимальным для Овечкина временем, проведённым на поле, спортсмен получал длительные удаления.

Овечкину 38 лет, вашингтонский клуб выбрал его на драфте НХЛ в 2004 году под номером "1". Россиянин завоевал звание лучшего новичка в НХЛ, получал титул лучшего бомбардира регулярного чемпионата, девять раз становился лучшим снайпером и три раза был признан ценнейшим игроком сезона. В 2018 году он с "Вашингтон Кэпиталз" завоевал Кубок Стэнли. Кроме того, он занимает вторую строчку в рейтинге лучших снайперов за всю историю НХЛ с 827 заброшенными шайбами. На первом месте Уэйн Гретцки с 894 голами.