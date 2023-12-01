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1 декабря, 19:52

НХЛ признала Кучерова лучшим игроком ноября

<p>Никита Кучеров. Обложка © <a href="https://www.nhl.com/lightning/multimedia/galleries/photos-tampa-bay-lightning-at-carolina-hurricanes" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nhl.com/lightning</a></p>

Никита Кучеров. Обложка © nhl.com/lightning

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан лучшим игроком ноября в Национальной хоккейной лиге. Об этом сказано на сайте НХЛ.

В минувшем месяце форвард принял участие в 14 матчах, в которых набрал 28 очков (девять голов и 19 результативных передач).

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Второй звездой ноября в НХЛ стал защитник "Колорадо Эвеланш" Кейл Макар, записавший на свой счёт 25 (4+21) очков в 14 играх. Третьей звездой признан защитник "Ванкувер Кэнакс" Куинн Хьюз, в активе которого 22 (5+17) очка в 15 матчах.

А ранее четвёрка россиян из "Коламбус Блю Джекетс" установила историческое достижение в матче НХЛ. В игре регулярного чемпионата против "Бостон Брюинз" Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов забросили по шайбе, чего ранее не удавалось никому.

Артур Лапсаков
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