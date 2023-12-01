НХЛ признала Кучерова лучшим игроком ноября

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан лучшим игроком ноября в Национальной хоккейной лиге. Об этом сказано на сайте НХЛ.

В минувшем месяце форвард принял участие в 14 матчах, в которых набрал 28 очков (девять голов и 19 результативных передач).

Второй звездой ноября в НХЛ стал защитник "Колорадо Эвеланш" Кейл Макар, записавший на свой счёт 25 (4+21) очков в 14 играх. Третьей звездой признан защитник "Ванкувер Кэнакс" Куинн Хьюз, в активе которого 22 (5+17) очка в 15 матчах.